Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların durumu ne olacak?

Kadro dışı bırakılan oyuncuların durumu Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kararı sonrası belli olacak.

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışında bulunan Ozan Tufan, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Volkan Demirel'in affedilip affedilmemesi Ersun Yanal'ın vereceği karara bağlı olacak.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın İkinci yarı kampı öncesi bir karara varması bekleniyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Ersun Yanal'ın takıma gelmesiyle yeni bir planlamaya başlayan sarı lacivertlilerde, tecrübeli teknik direktörün, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kadroya dönmesi konusunda olumlu fikirlere sahip olduğu belirtiliyor.

Bu kararını bildiren Yanal, yönetimden onay çıkması halinde ikinci yarıda oyunculara şans verecek.

Ancak Ozan Tufan ve Volkan Demirel'in affedilmesinin pek mümkün olmadığı da gelen bilgiler arasında.