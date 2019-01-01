Fenerbahçe'de iki yeni sözleşme: Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan

Nabil Dirar ile kontrat uzatan sarı lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan'a da imza attırmak istiyor

Şampiyonluğun önemli adaylarından , sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Nabil Dirar ile sözleşme uzatan sarı lacivertliler, gözünü iki yerlisine çevirdi.

Fanatik'ten Yusuf Dursun'un haberine göre Fenerbahçe'li yöneticiler Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım'a sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Takım kaptanlarından olan Hasan Ali Kaldırım ve bu sezon sergilediği performansla göz dolduran Ozan Tufan'ı kaybetmek istemeyen sarı lacivertli ekip, iki isimle zaman kaybetmeden masaya oturacak.

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Sarı lacivertliler 29 yaşındaki kaptanına 3 yıl, 24 yaşındaki Ozan Tufan'a ise 4 yıllık mukavele teklif edecek.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek bir diğer önemli oyuncu Emre Belözoğlu'nun geleceği ise deneyimli oyuncunun futbol hayatına devam edip etmemesine bağlı olacak.

Mehmet Ekici, Mauricio Isla, Tolga Ciğerci ve Adil Rami, Fenerbahçe'de sezon sonunda serbest kalacak diğer isimler.