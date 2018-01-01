Fenerbahçe'de idari menajerliğe Volkan Ballı getirildi
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AA
Daha önce Fenerbahçe'de idari menajerlik görevini yürüten ve son günlerde sarı-lacivertli ekibe geri döneceği konuşulan Volkan Ballı için resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Volkan Ballı'nın idari menajerlik görevine getirildiği ifade edildi.
Volkan Ballı, 2003-2010 yılları arasında 7 sene boyunca sarı-lacivertli kulüpte idari menajerlik görevinde bulunmuştu.
Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir.
Sayın Volkan Ballı’ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/OJA6YSa9Xy — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 17 Aralık 2018