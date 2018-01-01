Canlı Skorlar
Fenerbahçe

Fenerbahçe'de idari menajerliğe Volkan Ballı getirildi

Son güncelleme
Yorum()
AA
Fenerbahçe Kulübü, idari menajerlik görevine Volkan Ballı'nın getirildiğini duyurdu.

Daha önce Fenerbahçe'de idari menajerlik görevini yürüten ve son günlerde sarı-lacivertli ekibe geri döneceği konuşulan Volkan Ballı için resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Volkan Ballı'nın idari menajerlik görevine getirildiği ifade edildi.

Volkan Ballı, 2003-2010 yılları arasında 7 sene boyunca sarı-lacivertli kulüpte idari menajerlik görevinde bulunmuştu.

Editörün Seçtikleri

Sonraki haber:
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu kurası çekildi
Sonraki haber:
Beşiktaş, Ryan Babel ile sözleşme uzatıyor
Sonraki haber:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Sonraki haber:
CANLI | BeIN Sports Haber izle
Sonraki haber:
Trabzonspor'dan VAR isyanı
Kapat