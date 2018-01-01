Fenerbahçe'de idari menajerliğe Volkan Ballı getirildi

Fenerbahçe Kulübü, idari menajerlik görevine Volkan Ballı'nın getirildiğini duyurdu.

Daha önce Fenerbahçe'de idari menajerlik görevini yürüten ve son günlerde sarı-lacivertli ekibe geri döneceği konuşulan Volkan Ballı için resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Volkan Ballı'nın idari menajerlik görevine getirildiği ifade edildi.

Volkan Ballı, 2003-2010 yılları arasında 7 sene boyunca sarı-lacivertli kulüpte idari menajerlik görevinde bulunmuştu.