Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş antrenmanlara başladı

Fenerbahçe'de tedavileri tamamlanan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü evinde Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Kulüpten yapılan bildiride sakatlıklarını atlatan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş'ün de takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi.



Atakaş Hatayspor karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla noktalandı.

