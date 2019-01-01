Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı: Vedat Muriqi
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek, ligde bu sezon beşinci kez sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.
Puanını 17'ye yükselten sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, karşılaşmanın 82. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle, hem maçın skorunu belirledi hem de ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.
Kosovalı oyuncunun kaydettiği gollerin ayrı bir özelliği daha bulunuyor.
OPTA verilerine göre sarı lacivertli ekip, Vedat Muriqi'in bu sezon gol attığı bütün maçlarda rakiplerini mağlup etmeyi başardı.
5 - Vedat Muriqi'nin bu sezon Süper Lig'de gol attığı tüm maçlarda Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı (5 gol, 5 galibiyet). Faktör. pic.twitter.com/BZEfNaH8LU— OptaCan (@OptaCan) October 26, 2019
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden 25 yaşındaki forvet, Başakşehir, Ankaragücü, Denizlispor ve Konyaspor maçlarını da boş geçmedi.
Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı Trabzonspor, Alanyaspor, Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında ise Vedat Muriqi, rakip fileleri havalandıramadı.