Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı: Vedat Muriqi

Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda aldığı 5 galibiyetin tamamında sahneye çıkmayı başardı.

Süper Lig'in 9. haftasında , konuk ettiği İttifak Holding 'u 5-1 mağlup ederek, ligde bu sezon beşinci kez sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

Puanını 17'ye yükselten sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, karşılaşmanın 82. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle, hem maçın skorunu belirledi hem de ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Kosovalı oyuncunun kaydettiği gollerin ayrı bir özelliği daha bulunuyor.

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OPTA verilerine göre sarı lacivertli ekip, Vedat Muriqi'in bu sezon gol attığı bütün maçlarda rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

5 - Vedat Muriqi'nin bu sezon Süper Lig'de gol attığı tüm maçlarda Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı (5 gol, 5 galibiyet). Faktör. pic.twitter.com/BZEfNaH8LU — OptaCan (@OptaCan) October 26, 2019

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'nin 'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden 25 yaşındaki forvet, , Ankaragücü, ve Konyaspor maçlarını da boş geçmedi.

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı , , ve karşılaşmalarında ise Vedat Muriqi, rakip fileleri havalandıramadı.