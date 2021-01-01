Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, zorlu deplasmanda iyi bir ilk yarı geçirse de Luiz Gustavo'nun sakatlığıyla sarsıldı.

Maçın 26. dakikasında Mame Thiam'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk yarının son anlarında Gustavo'nun sakatlanmasıyla zor anlar yaşadı. İlk yarıyı sekerek tamamlayan Brezilyalı oyuncu, maça devam edemedi ve devre arasında yerini Mbwana Samatta'ya bıraktı.

Cumartesi günü Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de Gustavo'nun durumu merak ediliyor. Oyuncunun sakatlığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, "İnşallah Luiz Gustavo'da büyük bir sıkıntı yoktur ama ciddi bir şey olmasa maçı bırakmazdı. Endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 24 resmi maça çıkarak Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden oldu. Luiz Gustavo, Süper Lig'de bir de gole imza attı.