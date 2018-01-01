Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transferdeki ilk hedefi Burak Yılmaz

Fenerbahçe'nin başına resmen geçen Ersun Yanal'ın Trabzonspor'dan eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de resmen göreve getirilen teknik direktör Ersun Yanal, devre arası transfer dönemi için reçeteyi çıkardı.

Fanatik'in haberine göre; sarı lacivertli takımın 17. sıraya kadar gerilemesinin en önemli sebebini gol yollarındaki sıkıntı olarak gören tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'dan eski öğrencisi Burak Yılmaz'ın transfer edilmesini istedi.

Bordo mavili kulüpte kadro dışı kalan tecrübeli golcü, geçtiğimiz günlerde TFF'ye başvurarak alacakları karşılığında sözleşmesinin feshini istedi.

Burak'ın bu talebinin kabul edilmesi halinde, sarı lacivertli kulüp bonservis bedeli ödemeden 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katacak.