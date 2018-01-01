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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve Andre Ayew'e doğum günü kutlaması

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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile Ganalı futbolcu Andre Ayew'in doğum günü kutlandı.

Süper Lig'in 16. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde eğlenceli anlar yaşandı.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ile Ganalı futbolcu Andre Ayew'in doğum günü kutlandı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen doğum günü kutlamasına, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde takıma moral ziyaretinde bulunan kulüp başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy da katıldı.

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Ersun Yanal'ın 57, Ayew'in de 29. yaş günü için kesilen pastanın üzerinde, Yanal'ın 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertli takımla kazandığı lig şampiyonluğu kupasıyla çektirdiği fotoğraf ile "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" ifadesi yer aldı.

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