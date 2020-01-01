Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için sportif direktörlük planı

Sarı lacivertliler, Damien Comolli'nin ardından takım kaptanı Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirmeyi düşünüyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 39 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu, 'nin yeni sportif direktörü olmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre bugüne kadar 3 sportif direktörle çalışan sarı lacivertli ekip, önümüzdeki sezon bu göreve Emre Belözoğlu'nu getirmeyi planlıyor.

Sözleşmesinin bitmesiyle saha içi kariyerini noktalandıracağı belirtilen oyuncunun futbolculuk deneyiminin yanı sıra daha önce beraber çalıştığı sportif direktörleri de analiz etme şansı olduğu için bu göreve düşünüldüğü belirtildi.

Daha fazla takım

forması giydiği dönemde Giuliano Terraneo; Fenerbahçe'de ise Aykut Kocaman ve Damien Comolli'nin sportif direktörlük dönemlerinde oyuncu olarak yer alan Belözoğlu'na hem transfer yapma hem de takım ile yönetim arasındaki ilişki açısından geniş yetkiler verileceği öne sürüldü.