Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı
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Milli Takım kampında geçirdiği bel spazmının ardından bir haftadır tedavisi süren Emre Belözoğlu, ağrıları geçmeyince riske edilmedi ve Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı.
Pazartesi akşamı oynanacak maçta Emre Belözoğlu’nun yerine yeni transfer Luiz Gustavo’nun görev yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosu şu şekilde:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Mathias 'Zanka' Jorgensen, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Miha Zajc, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.