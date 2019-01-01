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Fenerbahçe'de dört koldan transfer atağı! Moses, Warda, Lucas, Pelkas...

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Getty Images
Fenerbahçe, transferde rotasını Victor Moses, Amr Warda, Dimitrios Pelkas ve Jhonny Lucas'a çevirdi.

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda yükselişe geçmek için dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah'ın haberine göre; sarı lacivertlilerin transferini bitirme aşamasına geldiği ilk isim, Chelsea'de forma şansı bulamayan Victor Moses. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamaya çalışıyor.

Sarı lacivertliler ayrıca Amr Warda ve Dimitrios Pelkas için PAOK'a teklifini yaptı. Pelkas'ı satmaya yanaşmayan Yunan ekibi, Warda için o kadar katı değil. Sarı lacivertli yöneticiler, Warda'nın 3 milyon euro'luk serbest kalma bedelinde indirim bekliyor.

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Menajerler tarafından önerilen Parana'nın yıldızı Jhonny Lucas'ın durumu ise bu hafta belli olacak. Sarı lacivertlilerin Lucas için teklifi 4 milyon euro.

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