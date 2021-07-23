Fenerbahçe'de dört futbolcu kadro dışı bırakıldı

Kadroyu daraltma kararı alan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda dört ismin takımdan ayrı çalışacağı açıklandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin oldukça geniş bir kadroya sahip olması dikkat çekerken, teknik direktör Vitor Pereira kadroyu biraz olsun daraltma çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli takım Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Oğuz Kağan Güçtekin ve Kemal Ademi'nin Portekizli teknik adamın talebi doğrultusunda çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceğini açıkladı.

28 yaşındaki Thiam geçtiğimiz sezon 30 maçta şans bulduğu Fenerbahçe'de altı gol ve iki asistle mücadele etmişti. Kasımpaşa formasıyla adım attığı ligde ilk sezonunda 11 gol atan Senegalli hücum oyuncusu, sarı-lacivertli takıma bedelsiz transfer olmuştu. Takımdan ayrılması beklenen Thiam'a Süper Lig'den çok sayıda talibin çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isimlerden bir diğeri olan Sadık Çiftpınar ise takıma 2018-2019 sezonunun devre arasında katılmıştı. Fenerbahçe rotasyon oyuncusu olmanın ötesine geçemeyen Sadık geride bıraktığımız sezonda altı maçta oynamıştı. Sadık'ın Fenerbahçe ile olan kontratı 2022 yazında sonra eriyordu.

Ademi bekleneni veremedi

Sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen bir diğer isim olan Kemal Ademi ise geçtiğimiz sezon Basel'den transfer edilmişti. Geldiği günden bu yana beklentilerin oldukça uzağında kalan İsviçreli santrfor Fenerbahçe'de şans bulamayınca devre arasında Karagümrük'e transfer olmuş ancak orada oynadığı altı maçta da gol bulamamıştı.

Fenerbahçe'de çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceğini açıklayan Oğuz Kağan Güçtekin ise Fenerbahçe altyapısından yetişmiş bir isim. Son iki sezonda Çaykur Rizespor ve Konyaspor'a kiralanan Oğuz Kağan, bu takımlarda da fazla forma şansı bulamamıştı. Oğuz Kağan Güçtekin'in kısa bir süre içerisinde kendisine gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

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