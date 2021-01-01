Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas korkuttu: Sakatlık durumu ne?

Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkarılan Yunan oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 80. dakikasında izleyenleri korkutan bir an yaşandı.

Sakatlanan Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas hastaneye kaldırıldı.

Pelkas nasıl sakatlandı?

80. dakikada bir hava topu mücadelesinde Konyaspor'dan Nejc Skubic ile kötü bir şekilde çarpışan Pelkas, bir süre yerde hareketsiz hâlde yattı.

Sağlık görevlilerin hemen müdahale ettiği Pelkas, sedye yardımıyla saha kenarına alındı ve oyuna devam edemedi.

Boyunluk takılan Pelkas, oyundan çıkarıldığı gibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BeIN Sports muhabiri Mert Yüksektepe, Yunan oyuncunun bilincinin kapalı olmasından şüphelenildiği için saha kenarına alındığını, ancak hastanede bilincinin açık olduğu bilgisini geçti.

Hastaneden alınan bilgilere göre ise Pelkas göğüs ve boyun bölgesine darbe aldı. Bilinci açık olan oyuncunun kontrolleri yapıldı. Fenerbahçeli yöneticiler hastanede oyuncunun yanında yer aldı.

Pelkas bu sezon şu ana kadar ne yaptı?

Sezon başında PAOK'tan transfer edilen Pelkas, bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı.

27 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli formayla bu sezon Süper Lig'de sahaya çıktığı 19 karşılaşmada 5 gol atarken 6 da asist yaptı.