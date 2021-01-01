Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi büyüyor: Antrenmana katılmadı

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin problemi giderek derinleşiyor. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken millî futbolcuya yeni yaptırımlar uygulanıyor.

Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi giderek büyüyor.

Zorlu Trabzon deplasmanında kadroda yer almayan tecrübeli futbolcu, bugün takımla antrenmana çıkmadı. Caner, hafta sonuna kadar idmanlara alınmayak ve Antalyaspor maçının kadrosunda da yer almayacak.

Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi nasıl başladı?

Hürriyet'in haberine göre Caner Erkin probleminin temeli, henüz ligin 10. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında atıldı. Söz konusu derbide yedek oturan millî futbolcu, 37. dakikada Diego Perotti'nin yerine oyuna dahil olmuş, fakat gergin tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Başakşehir maçında gerilim arttı

Beşiktaş maçının ardından, 14. haftada oynanan Başakşehir karşılaşmasında Caner Erkin'in bu tavrının, teknik direktör Erol Bulut'a olduğu anlaşıldı. 88. dakikada yerini Papiss Cisse'ye bırakan tecrübeli oyuncu, oyundan çıktıktan sonra, "Allah'ım sen bana sabır ver, ne olursun" sözlerini sarf etti ve bu değişikliğe olan tepkisini açıkça dile getirdi.

Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i geri çevirdi

Bu esnada Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, oyundan çıktıktan sonra direkt olarak soyunma odasına doğru giden Caner ile konuşup kendisini uyardı. Millî oyuncu, Belözoğlu ile konuştuktan sonra yine asık bir surat ile yedek kulübesine geri döndü.

25. haftada oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı Karagümrük mücadelesinde, Caner Erkin bir kez daha gerginliğiyle dikkat çekti. 82. dakikada oyundan alınan millî oyuncu, uzak taç çizgisinden dışarıya çıktı ve kulübeye gelene kadar el kol hareketleri yaptı.

Caner Erkin, Göztepe maçında ne yaptı?

Caner Erkin'in, 26. haftada oynanan Göztepe maçındaki tavırları ise bardağı taşıran son damla oldu. 88. dakikada oyundan alınan tecrübeli sol bek, yine el kol hareketleri yaparak su şişesine tekme attı ve Erol Bulut'un sabrını taşırdı.

Göztepe maçından sonra Caner, son antrenmana çıksa bile Trabzonspor maçının kadrosunda yer aldı.

Caner Erkin'den sosyal medya paylaşımları

Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin, kritik karşılaşma öncesi İrfan Can Kahveci ile fotoğraf paylaşarak altına, "Başarılar Fenerbahçe'm" notunu düştü. Millî oyuncu, karşılaşmanın ardından da takım arkadaşlarının fotoğrafını yayınlayıp, ‘Bravo takım’ paylaşımını yaptı. Caner, ayırca Fenerbahçe armasını öptüğü bir fotoğrafı da Instagram hesabından paylaştı.

Caner Erkin kadro dışı mı kaldı?

4 Mart Perşembe günü Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Caner Erkin yine kadroda olmayacak. Hafta sonuna kadar idmanlarda da yer alamayacak olan tecrübeli oyuncunun akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor.

Büyük resim

Fenerbahçe, Caner Erkin'i disiplinsiz tavırlarından dolayı hafta sonuna kadar kadro dışı bırakırken, bir anlamda da Erol Bulut'un otoritesini korumuş oldu. Yönetim ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un yanında yer alarak takımda oluşabilecek yeni disiplinsizliklerin önüne geçme amacında. Bunun takıma nasıl yansıyacağını uzun vadede göreceğiz.