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Fenerbahçe'de bir değişiklik daha: Prim sistemi devreye giriyor

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Sezonun ilk yarısındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de ikinci yarı prim sistemi devreye girecek.

Süper Lig'de 2018/19 sezonunun ilk yarısını 17.sırada tamamlayarak tarihinin en kötü ilk yarı performansını ortaya koyan Fenerbahçe'de kötü gidişata son vermek için çalışmalar son sürat devam ediyor.

Futbol Arena'da yer alan habere göre sarı lacivertli yönetim, eskiden olduğu gibi prim sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor.

Futbolculara yıllık ücret ve özel olarak dağıtılan ödemeler dışında prim sistemi uygulamasına girmeyen Fenerbahçe, oyuncuların motivasyonunu artırma adına sezonun ikinci yarısında bu sistemi devreye sokacak.

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Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.

 

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