Fenerbahçe'de altyapı teknik sorumlusu David Badia görevinden ayrıldı

Fenerbahçe'nin İspanyol altyapı sorumlusu David Badia, yaptığı açıklamayla sarı-lacivertlilere veda etti.

'de futbol altyapı teknik sorumlusu David Badia Cequier görevinden ayrıldı.

İspanyol teknik adam, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bir yıllık görev süresinde Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Geldiğimiz noktada, kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibarıyla ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum" ifadelerini kullandı.