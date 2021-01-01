Fenerbahçe'de Altay Bayındır sezonu kapattı: EURO 2020'de oynayabilecek mi?

Sergilediği başarılı performansla Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının başrol oyuncularından olan milli kaleci sakatlık geçirdi.

Emre Belözoğlu yönetiminde beyaz bir sayfa açan ve şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı yakalamak isteyen Fenerbahçe, bu sezonun en formda isimlerinden olan Altay Bayındır'dan gelen haberle sarsıldı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre antrenmanda sakatlanan Altay'ın elinde kırık tespit edildi:

"Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.



"Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir."

Fenerbahçe bu sezon Altay'ın kart cezası nedeniyle forma giymediği tek maçta Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.



Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir. pic.twitter.com/YH3cSjRmgB — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 17, 2021

Eldivenleri Harun Tekin giyecek

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de sergilediği performansla Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a da davet edilen 23 yaşındaki Altay'ın sakatlıktan ne zaman döneceği ise henüz netlik kazanmadı.

Yaşanan bu gelişmeyle Altay'ın Euro 2020'de yer alma olasılığı da tehlikeye girmiş oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 lig karşılaşmasına çıkan Altay, bu karşılaşmaların 10 tanesinde yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapamıştı.

Fenerbahçe'de Altay'ın yokluğunda eldivenleri giyecek olan Harun Tekin, bu sezon iki kupa maçında forma giyerken, geçen sezondan bu yana toplam iki lig maçında sahada yer aldı.

Altay Bayındır Euro 2020'de forma giyebilecek mi?

Ciddi bir sakatlık geçiren Altay Bayındır'ın ameliyatın ardından yaşayacağı rehabilitasyon sürecini de düşününce Euro 2020'de milli takım kadrosunda olması kolay görünmüyor.

Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek?

Altay'ın sahalara ne zaman döneceği ameliyatın ardından yapılacak kontrollerle netleşecek ancak başarılı kalecinin sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

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