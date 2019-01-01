Fenerbahçe'de 9 milyon euro'luk Josef ve Giuliano krizi

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'a sattığı futbolcuların bonservislerini tahsil etmekte sıkıntı yaşıyor.

'nin sezon başında Al Ahli'ye sattığı Josef de Souza'nın geri döneceğine yönelik iddialar sonrası dün yeni gelişmeler yaşandı.

kulübü, resmi hesabından yaptığı açıklamada Souza'nın geçmişe dönük tüm alacaklarının ve bonservis taksitlerinin ödendiğini duyurdu.

Sarı-Lacivertli yönetim ise kendilerine Al Ahli takımından henüz bir ödeme gerçekleşmediğini, Souza'dan dolayı 4 milyon Euro alacaklarının bulunduğunu belirtti.

Giuliano'da da sıkıntı var

Sabah'ın haberine göre; Josef transferinden alacağı için FIFA'nın yolunu tutmaya hazırlanan Fenerbahçe aynı sıkıntıyı Giuliano transferinde de yaşıyor.

Al Nassr kulübünün Brezilyalı orta saha için ödemesi gereken 5 milyon Euro'yu halen sarı-lacivertlilerin hesabına yatırmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe sezon başında Souza'yı 12 milyon Euro'ya Al Ahli'ye, Giuliano'yu ise 10.5 milyon Euro bedelle Al Nassr takımına satmıştı.

Kanarya'nın şu an iki oyuncu için toplam 9 milyon Euro civarı alacağı bulunuyor.