Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Zwolle ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Zwolle maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni sezona Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe şu ana kadar çıktığı üç hazırlık maçını da kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip bir hazırlık maçında daha Zwolle ile karşı karşıya gelecek.

Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler'de yeni transferlerin de boy göstermesi bekleniyor.

Fenerbahçe - Zwolle maçı ne zaman?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında düzenlenecek karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Zwolle maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı, TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı

Fenerbahçe yeni sezon öncesi Zwolle karşılaşmasının ardından 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

31 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın Greuther Fürth ekibi ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 4 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle randevulaşacak.

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