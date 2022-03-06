Fenerbahçe'den Zorbay Küçük tepkisi: "Hakem atamalarına yardımcı olan kişi hesap verecek!"

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor mücadelesinin hakemi Zorbay Küçük için, "Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü" dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u konuk ederken mücadelenin 18. dakikasında İrfan Can Kahveci rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalan sarı-lacivertli ekip, 22. dakikada da Nwakaeme'nin golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Ne söylendi?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Twitter'da yaptıkları paylaşım ile İrfan Can Kahveci kararına tepki gösterdi. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ü hedef alan kulüp şu ifadeleri kullandı:

"GECE YARISI ATANAN HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK!

HAKLI OLDUĞUMUZU 17. DAKİKADA TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ!

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUNU UNUTUP HAKEM ATAMALARINA YARDIMCI OLAN KİŞİ ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKTİR!"

GECE YARISI ATANAN HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK!



HAKLI OLDUĞUMUZU 17. DAKİKADA TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ!



TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUNU UNUTUP HAKEM ATAMALARINA YARDIMCI OLAN KİŞİ ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKTİR! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2022

Ayrıca Fenerbahçe ilk yarı sonucunu karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün fotoğrafıyla paylaştı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor pic.twitter.com/dkkvzDmxMY — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2022

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

27 haftada 46 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig tablosunda dördüncü sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, 13 Mart'ta Alanyaspor'a konuk olurken 20 Mart'ta ligin ikinci sırasında oturan Konyaspor'u misafir edecekler.

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