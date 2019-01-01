Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek.
Maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe - Zenit maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay, Valbuena, Moses, Slimani
Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskyy, Nabiullin, Hernani, Kranevitter, Barrios, Mak, Driussi, Dzyuba
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Kale: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Aksu
Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar
Orta Saha: Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Jailson, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mehmet Topal, Andre Ayew, Mathieu Valbuena, Victor Moses, Yassine Benzia
Forvet: Michael Frey, Islam Slimani
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda kimler yok?
- Carlos Kameni
- Berke Özer
- Serdar Aziz
- Mehmet Ekici
- Nabil Dirar
- Oğuz Kağan Güçtekin
- Ferdi Kadıoğlu
- Miha Zajc
- Tolga Ciğerci
- Roberto Soldado
Fenerbahçe'nin Avrupa Serüveni
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. D Grubu'nda Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Slovakya'dan Spartak Trnava ve Belçika'dan Anderlecht ile eşleşen sarı-lacivertliler, grubunu Dinamo Zagreb'in ardından 2. sırada bitirerek son 32 turuna adını yazdırdı.
Zenit'in Avrupa serüveni
Teknik direktörlüğünü Sergei Semak'ın yaptığı Zenit ise sırasıyla Belarus'tan Dimano Minsk ve Norveç'ten Molde'yi eleyerek organizasyonda grup aşamasına yükseldi. Grup aşamasında Danimarka'dan Kopenhag, Çekya'dan Slavia Prag ve Fransa'dan Bordeaux'la eşleşen Zenit, 11 puanla grup lideri olarak son 32 takım arasına kaldı.