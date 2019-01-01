Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus temsilcisi Zenit'i ağırlayacak... Peki bu maç saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek.

Maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Zenit maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay, Valbuena, Moses, Slimani

Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskyy, Nabiullin, Hernani, Kranevitter, Barrios, Mak, Driussi, Dzyuba

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kale: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Aksu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar

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Orta Saha: Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Jailson, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mehmet Topal, Andre Ayew, Mathieu Valbuena, Victor Moses, Yassine Benzia

Forvet: Michael Frey, Islam Slimani

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda kimler yok?

Carlos Kameni

Berke Özer

Serdar Aziz

Mehmet Ekici

Nabil Dirar

Oğuz Kağan Güçtekin

Ferdi Kadıoğlu

Miha Zajc

Tolga Ciğerci

Roberto Soldado

Fenerbahçe'nin Avrupa Serüveni

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. D Grubu'nda Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Slovakya'dan Spartak Trnava ve Belçika'dan Anderlecht ile eşleşen sarı-lacivertliler, grubunu Dinamo Zagreb'in ardından 2. sırada bitirerek son 32 turuna adını yazdırdı.

Zenit'in Avrupa serüveni

Teknik direktörlüğünü Sergei Semak'ın yaptığı Zenit ise sırasıyla Belarus'tan Dimano Minsk ve Norveç'ten Molde'yi eleyerek organizasyonda grup aşamasına yükseldi. Grup aşamasında Danimarka'dan Kopenhag, Çekya'dan Slavia Prag ve Fransa'dan Bordeaux'la eşleşen Zenit, 11 puanla grup lideri olarak son 32 takım arasına kaldı.