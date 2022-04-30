Fenerbahçe yönetiminden Trabzonspor-Antalyaspor maçında açılan pankarta tepki
Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor karşılaşmasında açılan bir pankart Fenerbahçe'nin tepkisine neden oldu.
2-2 sona eren karşılaşma sırasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın elinde tüfekle resmedildiği pankartta tüfeğin namlusunun ucunda, "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazan bir kanaryanın bulunması sarı-lacivertli takım tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
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Fenerbahçe, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu pankarta yönelik olarak savcıları göreve davet etti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik de FB TV'nin canlı yayınına telefonla katılırken, açılan pankartın ve Trabzonsporlu taraftarların söylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
"Sezonun tescil edilmemesi tartışılıyor"
2010-2011 sezonundaki şampiyonluğun hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu dile getiren Bilecik, bu konuyu tartışmaya açan insanların FETÖ ağzıyla konuştuğunu belirtti.
2021-2022 sezonunun tescil edilip edilmemesi gerektiğinin bile tartışıldığını ifade eden Bilecik, "Bu sezonun durumu ortadayken 2011'i tartışmak yanlış" dedi.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarları sakin olmaya davet eden Bilecik, pankartın televizyon ekranlarına yansımasının ardından çok sayıda telefon aldıklarını ve söz konusu pankartı açan kişilere yönelik tüm yasal yaptırımları sonuna kadar zorlayacaklarını açıkladı.
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