Fenerbahçe yönetimi, Abdullah Avcı ile ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile anlaşıldığı iddialarına açıklık getirdi.

Yeni sezonda Ersun Yanal'ın görevine son verileceği ve yerine, İstanbul Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın getirileceği iddialarına yönetiminden yanıt geldi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Fenerbahçe yönetimi, bu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

İşte o açıklamalar:

"Dün ve bugün itibarıyla basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."