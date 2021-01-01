Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu: Mustafa Cengiz çok büyük hata yapıyor

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu gündemdeki konuları değerlendirdi, Galatasaray yönetimini ve başkan Mustafa Cengiz'i sert ifadelerle eleştirdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında özellikle 6 Şubat'ta oynanan derbi maçtan sonra alevlenen demeç savaşları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, FB TV'de katıldığı programda gündemde yer alan konuları değerlendirdi. Sık sık videolara başvurulan program yaklaşık bir saat sürdü.

Metin Sipahoğlu konuşmasına, "Biz derbiden sonra maç hakkında hiç konuşmadık. Hiçbir açıklama yapmadık. Hatta bu konuda taraftarlarımızdan da tepki aldık. Galatasaray ise derbiden sonra pazartesiden cumaya kadar her gün konuştu. Başkanları konuştu, yöneticileri konuştu, iletişimden sorumlu elemanları konuştu. Öncelikle bu açıklamaları muhatap alıp almamayı düşündük. Bugün bu programda seçeceğimiz kelimelere de dikkat etmeye çalışacağız. Ancak yine de yaptıkları eylemlere karşın ‘yalan’ kelimesini, ‘iftira’ kelimesini ve diğer kullanacağımız kelimeleri bu seviyede kullanmak zorundayız. Çünkü ortada yaptıkları çok ciddi bir suç var. Bu seviyeyi biz yaratmadık, bu seviyeyi kendileri yarattı" diyerek başladı.

Galatasaray cephesinin iddialarını ayrı başlıklarda değerlendiren Sipahioğlu şunları söyledi:

Maç öncesinde protokol tribününde yaşananlar

"Hem yalan söylüyorlar hem de bilgisizler. İstanbul'daki tüm stadyumlarda protokol tribünün yetkisi spor il müdürlüklerine aittir. Tribünlerin girişlerindeki tüm kontroller onlar tarafından yapılır. Derbide de müdürlük yetkileri Galatasaray'ı müthiş ağırlamıştır. Galatasaray 3 otobüsle geldi. Galatasaray yönetimi de indi. Dışarıda Gençlik Spor İl Müdürlüğü protokolü onları karşıladı. Normalde Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün teker teker isimlere bakması lazım. İsim kontrolü de yapmıyorlar ki bu doğal bir uygulamadır. Mustafa Cengiz de herkesi içeri almış, en son da kendisi girmiştir. Kapıda geçirdikleri süre 1 dakikadan azdır. Bu zaten normal bir durumdur. Galatasaray tarafının söyledikleri kocaman bir yalandır."

Şifre 1907 konusu

"1907 şifresini kulübümüzün kurucuları bulmuşlar. Yani hakikaten galiba fazla film izliyorlar, sanata düşkünler. Hayal güçleri çok yüksek. 'Şifre 1907 diyen herkesi soktular' ifadesi yalandır. Bizim protokol tribünümüz ile 1907 tribünümüz yan yanadır. O gün maça gelenlere hangi tribüne geldiklerini sorduk ve cevaplara göre onları yönlendirdik. Bunun bir şifre olduğunu söylemek gerçekten akıl alır gibi değil. Hayal güçleri çok acaip. Bu bir şifre falan değil.Tekrar ediyorum şifre ile maça kişilerin alınması gibi bir durum sözkonusu olmamıştır. Gelen sağlık çalışanları teker teker isim kontrolü yaptırdılar ve HES kodlarını söylediler. Sorunlu olanlar zaten maça giremedi. Zaten Mustafa Cengiz’in bahsettiği gibi şifreyle alınsa bırakın 200-250 kişiyi, 200 bin-250 bin taraftar gelirdi. Mustafa Cengiz bunları kendi söylüyorsa çok büyük bir hata yapıyor. Onu yönlendiren birileri varsa tüm bu konularda onlar çok büyük yanlış yapıyor. Bence kendilerini mutlaka sorgulamaları lazım."

Stadyuma alınan taraftar sayısı

"Yusuf Günay’ı, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak buradan çok ciddi şekilde uyarıyoruz. Sözlerine çok dikkat etsin. Militanın ne demek olduğuna, Fenerbahçe taraftarları için nasıl bu kelimeyi kullanabildiğini iyi sorgulasın. Çünkü çok yanlış yolda. Bu iş çok tehlikeli yerlere gider. Fenerium tribününde localarda - protokolde toplam kapasitesi 1265, kenarları zaten boş. Toplamda 250'ye yakın kişi var sadece. Maratonda da localar var. Alt ve üst localar var. Üst locaların önü zaten pankartla kapalı. Alt localarda da beyaz brandalar var. Kapalı localar. İnsan yok burada. Nerde 3000 kişi Galatasaray Kulübü? Sayın Başkan nerde 3000 kişi? Bütün hafta medyayı, kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiniz. Çıkıp Fenerbahçe'den özür dileyeceksiniz. Yalanla beslendiklerini bütün kamuoyu bilecek artık"

Maç sonunda iki takım yöneticileri arasında yaşananlar

"Galatasaray yönetiminin deplasman tribününe gitmesi bir nebze anlaşılabilir. Ancak yöneticiler ve takım ordan tünele doğru giderken protokole doğru hareketler yapmışlardır. Yöneticileri takımı içeri sokacağına onlar da katıldılar. Biz göreve başladıktan sonra 45 deplasmana gittik, hiçbirinde böyle bir şey yapmadık. Kadıköy’de ağırladığımız 45 takımdan hiçbiri, sonuç ne olursa olsun tezahürat yapmadılar, yönetici olduklarını bırakıp tahrik edici tezahüratlar yapmadılar. Yenildiğimiz maçlar olmadı mı evimizde? Oldu. Hiçbir takım bu denli bir terbiyesizlik yaparak, saygısızlık yaparak misafir olduğunu unutup tezahürat yapmadı. Kaldı ki bırakın deplasmanı biz evimizde olduğumuz maçlarda da yönetici olarak tezahürat yapmadık. Yani zaten biz yönetici kimliklerimizle buradayız. Biz eğer taraftar gibi davranmaya başlarsak bu iş çok farklı yerlere gider. Tezahüratlar başlayınca biz de onları uyardık. Bu hareketler sonrasında tabi Başkan ve bizler koridora inerek gerekli uyarları yaptık ve zaten sonra içeri girdiler. Bu kadar herkesin gördüğü bir yerde nasıl bu kadar kolay yalan söyleyebiliyorlar, bunu anlamak güç."

Arda Turan'ın ceza almasına neden olan görüntüler

"Küfür eden futbolcusunu korumak için "Kim küfür etmiyor ki?" demek ayıptır. Eğer siz zaten TFF olarak ve PFDK olarak bunlara ceza vermezseniz o zaman yarın, öbür gün her takım çıkar kendi soyunma odasından oyuncular küfürlü, hakaretli, her takıma küfür olan, hakaret olan görüntüler paylaşır maç sonlarında ve bunlar da ceza almaz. Yani bu çok ayrı bir yerin önünü açabilecek bir emsal teşkil eder. O yüzden bizim tarihimizde soyunma odasından hiçbir oyuncumuz çekip diğer oyuncuların küfürlerini çekip yayınlamadı. Niye yayınlamadı? Buranın bir iletişim birimi var. Bunlar ciddi işler. O yüzden zafer sarhoşluğuyla bu işleri yaptığınız zaman tabii ki bir cezası olacak.

PFDK 'nın 38. maddesinde küfürlü paylaşım yapanın en az 6 maç alacağı belirtiliyor. Bunun peşinde değiliz ama Etebo'nun da o paylaşımdan dolayı ceza alması gerekirdi. Etebo ceza almadı diye sevineceklerine Arda'dan bahsediyorlar."

Oğulcan Çağlayan davası

"Galatasaray Kulübü maalesef yurt içindeki pek çok transferde usulsüzlük yapmakta. Kulüp ile anlaşmadan önce oyuncularla anlaşmaya çalışmakta. Tabiri caizse oyuncuları ayartmaya çalışmakta. Bunun da nedeni çok basit. Siz önce gidip istediğiniz hedeflediğiniz oyuncuyla görüşürseniz, onu Galatasaray’a ya da X bir kulübe gelmeye ikna ederseniz, ondan sonra oyuncuyu da yanınıza alırsanız, yapacağınız bonservis pazarlığında işin maddiyat kısmında işiniz çok daha kolaylaşır. O yüzden onlar bonservis kolaylığını kendine yaratabilmek için, önce oyuncuyla anlaşıp, oyuncuya da ‘ben Galatasaray’ı istiyorum’ dedirtmeye çalışıyorlar. Ondan sonra da transferleri bu şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bu UEFA’nın, FIFA’nın ve TFF’nin kurallarına tamamen aykırı bir durumdur. Son, Oğulcan Çağlayan olayında da bunu yaşadık. Oğulcan Çağlayan olayı bizi ilgilendirmez ama biz de Türk sporunun bir paydaşı olarak bunları söylemekle yükümlüyüz. Resmiyete dökülmüş, aldıkları cezayla aslında oyuncunun aldığı cezayla Galatasaray’ın değil. Resmiyete dökülmüş usulsüz bir transfer cezası var. Usulsüz transferden dolayı oyuncunun aldığı bir ceza var.



Türkiye’deki hemen hemen bütün Anadolu kulüpleri bu yaklaşımdan rahatsız. Biz her zaman için TFF, UEFA ve FIFA kurallarına riayet ederek transferler yapıyoruz. Özellikle Başkanımız bu konuda çok hassas. Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği oyuncu varsa önce ilgili yöneticilerimiz, sportif direktörümüz, hocamız ve Başkanımız karar veriyorlar gidiyorlar, oyuncudan önce kulübüyle görüşüp, kulübü ile anlaşıp; ondan sonra oyuncuyla görüşüyorlar. Geçen sezon başında da hatırlarsanız, Vedat hakkında aynı şeyi yapmışlardı. ‘Rize’de bir aslan yatıyor’ demişlerdi. Rize ile bonservis pazarlığını rahat çözebilmek için. Vedat’ı da bazı şeylere zorlamışlardı. Ondan sonra da transferi kapatmaya çalışmışlardı."

Fenerbahçe'nin ofsayt gerekçesiyle VAR'dan dönen golü

"Galatasaray maçındaki çok net golümüz VAR ofsayt çizgileri manipüle edilerek geçersiz sayılmıştır. Ozan'ın golü bize göre birçok açıdan goldü. Son 2 haftada biz Galatasaray'ın 5 puan önünde olmamız gerekirken hala aynı puandayız. İki takıma bakınca kimin desteklendiği de ortada. Ligin kırılma döneminde yine hangi takımın nasıl kırılmalar yaşadığı yine hangi takımın nasıl güçlendirmeler yaşatıldığı da ortada."