Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden Mesut Özil, Başakşehir ile anlaştı

Tecrübeli oyuncuyu gelecek sezon boğazın diğer yakasında izleyeceğiz.

Başakşehir kulübü Mesut Özil transferini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla resmen duyurdu.

Bu açıklamadan kısa süre önce; Fenerbahçe, Mesut Özil'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Başakşehir, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 2018'de Bild'e verdiği röportajda kullandığı, "Mesut Özil oldukça değerli ve kıymetli bir futbolcu. Umarım bir gün Mesut Özil ve kulübümüzün yolları kesişecek" sözlerine de atıfta bulundu.

"...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek."



Göksel Gümüşdağ pic.twitter.com/vAtR8oGzwP — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 13, 2022

Yarın imza atacak

Fenerbahçe'yle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki yıldız oyuncu sarı lacivertli kulüpten sadece 1.5 yılın ardından ayrıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Mesut Özil Perşembe günü Başakşehir'le sözleşme imzalayacak.

Karar değişmedi

Geçen sezon Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil sosyal medyadan yaptığı açıklamayla takıma dönme isteğini dile getirmişti.

Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe’ye hizmet etmek en büyük arzumdur.



Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir.



Saygılarımla

Mesut Özil — Mesut Özil (@M10) June 21, 2022

Ancak yeni teknik direktör Jorge Jesus'un gelişi de kulübün Mesut konusundaki kararını değiştirmedi. Fenerbahçe bu ayrılıkla gözden çıkardığı Mesut'un maaş yükünden de kurtulmuş oldu.

Fenerbahçe'ye Ocak 2021'de Arsenal'dan transfer olan Mesut, sarı lacivertli formayla çıktığı 37 maçta dokuz gol attı ve üç asist yaptı.