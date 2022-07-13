Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden Mesut Özil, Başakşehir ile anlaştı
Başakşehir kulübü Mesut Özil transferini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla resmen duyurdu.
Bu açıklamadan kısa süre önce; Fenerbahçe, Mesut Özil'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
Başakşehir, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 2018'de Bild'e verdiği röportajda kullandığı, "Mesut Özil oldukça değerli ve kıymetli bir futbolcu. Umarım bir gün Mesut Özil ve kulübümüzün yolları kesişecek" sözlerine de atıfta bulundu.
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Yarın imza atacak
Fenerbahçe'yle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki yıldız oyuncu sarı lacivertli kulüpten sadece 1.5 yılın ardından ayrıldı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Mesut Özil Perşembe günü Başakşehir'le sözleşme imzalayacak.
Karar değişmedi
Geçen sezon Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil sosyal medyadan yaptığı açıklamayla takıma dönme isteğini dile getirmişti.
Ancak yeni teknik direktör Jorge Jesus'un gelişi de kulübün Mesut konusundaki kararını değiştirmedi. Fenerbahçe bu ayrılıkla gözden çıkardığı Mesut'un maaş yükünden de kurtulmuş oldu.
Fenerbahçe'ye Ocak 2021'de Arsenal'dan transfer olan Mesut, sarı lacivertli formayla çıktığı 37 maçta dokuz gol attı ve üç asist yaptı.Daha fazla okuma