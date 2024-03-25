Trabzonspor - Fenerbahçe maçında taraftara müdahalesiyle gündeme oturan Osayi-Samuel, suskunluğunu bozdu.

Fenerbahçe'nin sağ beki Bright Osayi-Samuel, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve büyük olaylara sahne olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından ilk kez konuştu.

Hatırlanacağı üzere maçın ardından Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girmiş, Osayi-Samuel de bir taraftara sert müdahalede bulunmuş ve gündeme oturmuştu.

Nijeryalı sağ bek, Trabzonspor taraftarına yumruk atmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Osayi-Samuel ne dedi?

Nijerya basınından Score Nigeria'da yer alan habere göre; Samuel yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı, olan bu.

"Takım arkadaşlarımın vücudunda kesikler ve morluklar vardı. Bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı."

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından 12 Trabzonspor taraftarı gözaltına alınmış, söz konusu taraftarlardan beşi tutuklanmıştı. Olaylarla ilgili yargı süreci devam ediyor.