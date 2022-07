Yıldız oyuncunun menajeri, sarı-lacivertli ekiple görüşmek için Türkiye'ye geldi.

Mesut Özil, yaklaşık 4 aydır Fenerbahçe'de kadro dışı bulunuyor ve geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncunun sarı-lacivertli ekipleri bağlarının kopacağı yönünde haberler yapıldı.

Fenerbahçe ile yakın zamanda bağlarını koparması beklenen Mesut'un menajeri Erkut Söğüt İstanbul'a geldi ve konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Söğüt, yeni bir sürece girdiklerini ve Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Ne söylendi?

Erkut Söğüt, Demirören Haber Ajansı'na oyuncusuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir sürece girdik. Fenerbahçe ile görüşmeler devam etmektedir. Şu an Mesut halen daha Fenerbahçe'nin futbolcusu.

"Hiçbir şekilde bir şey feshedilmiş değildir. Belirli bir aşamaya geldiği zaman Fenerbahçe Futbol Kulübü açıklamayı yapacaktır.

"Bu bizim haddimize değil. Mesut Özil Fenerbahçe'nin resmi futbolcusu bugün.

"Gerektiği zaman, geldiği zaman Fenerbahçe'nin resmi sitelerinden gereken açıklamaları yönetimden alacağız. Bizim tarafımızdan açıklanacak bir şey değil."

"Haberler, dışarıya sızıyor"

Kadro dışı kalmanın hiçbir futbolcu için kolay olmadığını vurgulayan Söğüt, "Futbolda olağan şeyler. Daha önce de yaşanmış, tecrübe ettiği bir olay olduğu için...

"Bizim için bu süreci en iyi şekilde geçirmek önemliydi. Hiçbir şekilde ne Mesut'un ne de Fenerbahçe camiasının bundan zarar görmemesi bizim için ön plandaydı.

"Çünkü Fenerbahçe bir marka, Mesut Özil de bir marka... Bu süreci doğal ve güzel bir şekilde geçirmek biçim için öncelikli hedefimizdi. Bazen haberler dışarıya sızdırılıyor.

"Bizim tarafımızdan veya Fenerbahçe tarafından olmayan şeyler dışarıya sızabiliyor. Bunlar tabii ki üzücü olabiliyor. Çünkü yüzde 100 bilgi olmuyor.

"İki tarafa da zarar verecek şeyler olabiliyor. Mesut'un takımla antrenman yapma hakkı halen var. Buna rağmen kadro dışı kalmış bir futbolcu ve takımda sorun yaşatmak istemedi.

"Tek başına antrenmanlara devam etti. Kendini hazır tuttu. Birkaç defa Mesut, 'Ben Fenerbahçeliyim' diye belirtti. Oynamak istediğini söyledi" diye konuştu.

"Mesut'un kimseyle bir sorunu yok"

Mesut Özil'in kısa bir süreliğine Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından takibi çekmesiyle ilgili soruya Söğüt şu cevabı verdi:

"Bu süreç içerisinde belirli şeyler yapılıyor. Doğru veya yanlış; süreç içerisinde oyuncu veya kulüp tarafından olabiliyor. Şimdi tam detaylarına girmek istemiyorum.

"Çünkü o süreci ben tam olarak yaşamadım açıkçası. Kısa bir süreç oldu. Sonra tekrar takibe alındı. Orada sosyal medya ekibiyle ne oldu tam olarak ortaya çıkaramadık doğrusu.

"Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe camiasıyla ve seyircisiyle hiçbir zaman bir sorunu olmadı. Tam tersine inanılmaz bir sevgi var.

"Algı yaratılmaya çalışılmıştır. Son dönemde belirli insanların medya üzerinden itibarsızlaştırma kampanyası dahil yapılmıştır. 'Sanki Mesut gelmiş, oynamıyor, para kazanıyor' havası yaratılmaya dahi çalışılmıştır.

"Bu çok büyük bir ayıp. Herkes biliyor Mesut ilk ayı Fenerbahçe'de bedava top oynadı. Maddi durumlardan dolayı geldiğinde para kazanmadı.

"Başkalarının maaşı yatarken Mesut bedava oynadı. Mesut bir senedir Fenerbahçe'den maaş alan bir futbolcu. Her zaman oynamak istediğini, kadroda olmak istediğini; 'yok ben oturayım, yatayım' hiçbir zaman dememiştir. Böyle bir düşünceye sahip bir oyuncu değil.

"Ama maalesef medya bazen algı yaratmaya çalışabiliyor."

"Mesut, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

"ABD'den bu iş için geldim. Benim için önemli olan tabii ki müvekkilim. Böyle günler bizim için önemli. Dünkü haberleri ben de gördüm.

"Yine bir örnek mesela. Tam bir bilgi olmayan, yetersiz bir bilgi olan ama hem Mesut'a hem kulübe zarar vermek isteyen birinin haber sızdırdığını görüyoruz.

"Her zaman görüyoruz. Belki bu kişiyi bir gün hep beraber bulacağız" diyerek şimdilik net bir şekilde Mesut ile Fenerbahçe'nin yollarının ayrılacağını belirtmedi.

Söğüt, "Yeni bir sürece girdik. Bizim için yeni bir süreç başlamıştır. Fenerbahçe ile görüşmeler devam etmektedir.

"Şu an Mesut halen daha Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hiçbir şekilde bir şey feshedilmiş değildir. Belirli bir aşamaya geldiği zaman Fenerbahçe Futbol Kulübü açıklamayı yapacaktır.

"Bu bizim haddimize değil. Mesut Özil Fenerbahçe'nin resmi futbolcusu bugün. Gerektiği zaman, geldiği zaman Fenerbahçe'nin resmi sitelerinden gereken açıklamaları yönetimden alacağız.

"Bizim tarafımızdan açıklanacak bir şey değil.

"Size bilgi veremeyeceğim açıkçası. Size ne söylesem yalan olur. Bu bir süreçtir. Birkaç gün olabilir birkaç hafta olabilir. Transfer dönemi devam ediyor.

"Ağustosun sonuna eylülün ilk haftasına kadar açık olan bir süreç. O yüzden beklemek ve süreci takip etmek en doğrusu" dedi.

"Mesut bir markadır"

Yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuşan Erkut Söğüt şöyle devam etti: "Mesut gibi futbolculara daima ilgi var, hem yurt içinden hem yurt dışından bugün itibariyle.

"Ama halen Fenerbahçe'nin futbolcusu. Eğer bir gün Fenerbahçe'nin futbolcusu olmazsa hem yurt içi hem yurt dışı imkanlar değerlendirilecek. Mesut Özil bir dünya markası.

"Dünyanın her yerinde takipçisi olan, her yerinde ilgiyle karşılanan bir futbolcu. Tabii ki buna karşılık Mesut'a Amerika'dan tutun Asya'ya kadar Orta Doğu'dan; her yerden bir ilgi var.

Mesut'u futbolcu olarak kadrolarına katmak için. Ama o sürece daha girmedik. O sürece girersek kulüplerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Neticede kararı veren Mesut.

"Fenerbahçe'ye gelme kararını da veren kendisiydi. Bundan sonraki süreçte de en doğru kararı vereceğine inanıyorum."

"Aslolan Fenerbahçe'dir"

Menajer Erkut Söğüt, Mesut Özil'in bir kırgınlığı ya da pişmanlığı olup olmadığıyla ilgili soruya, "Öyle bir şeyi zannetmiyorum.

"Çünkü Mesut Özil bir Fenerbahçe hayranı. Bunu bazı insanlar görmüyorsa da Mesut her zaman yaşadı. Mesut ile 10 yıldır çalışıyorum, biz 10 sene önce Fenerbahçe'nin maçlarını seyrediyorduk.

"Mesut öyle bir Fenerbahçeli. O yüzden bir pişmanlık olamaz. Mesut Fenerbahçe arması için oynadı. Ben futbolcu tarafından bakıyorum.

"Spekülasyon yapmak doğru bir şey değildir. Mesut için aslolan Fenerbahçe'dir. Eminim kulübü yöneten insanlar için de aynısı geçerlidir" diye konuştu.

Başka bir kulüple görüşme yapılmadı

Söğüt, son olarak şu ifadeleri kullanarak sözlerini noktaladı:

"Mesut ile ilgili birçok kulüple ilgili haber çıktı. ABD'de haber çıktı ve orada da bir kulübe gitme ihtimali olduğu belirtildi. Değişik ülkelerden değişik kulüplerden ilgi olabilir.

"Mesut, halen Fenerbahçe futbolcusudur. Fenerbahçe futbolcusu olduğu müddetçe de herhangi bir kulüple resmi olarak görüşme yapmam mümkün değil."

