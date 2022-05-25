Arsenal’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve geldiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Mesut Özil, son dönemde saha dışındaki çalışmalarıyla gündeme geliyor.

Şu anda Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut Özil'in M10 markası, Endonezya’da 100 milyon Dolar’lık ticari ve sponsorluk anlaşması imzaladı.

Aralarında "Concave Southeast Asia" gibi şirketlerin de bulunduğu anlaşmaya birçok Endonezyalı şirket de dahil oldu.

Mesut Özil’in sahibi olduğu 39 Steps Coffee markası da franchise anlaşmasında yer aldı.

Endonezya'ya giden yıldız futbolcu, çarşamba günü ülkenin Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Tecrübeli futbolcu, yarın da Endonezya Spor Bakanı Zainudin Amali ile de bir araya gelecek.

Yıldız oyuncunun, cuma günü ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile birlikte cuma namazı kılması bekleniyor.

Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunması beklenen Mesut Özil’in, en büyük hayran kitlesinin Endonezya’da olduğu biliniyor.

Ali Koç, Mesut Özil için ne söyledi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yıldız futbolcusu Mesut Özil hakkında, “Menajeriyle, Mesut’un durumu hakkında konuştuk.

“Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Görüşmelerin ardından, neyin daha hayırlı olduğuna karar vereceğiz.

“Geçmişe dönsem Mesut’u yine alırdım, çünkü iki taraf da çok arzuluydu.

“Buraya gelmeyi kabul ettiğinde, Arsenal’dakinden daha az maaş alacaktı. Mesut gibi bir dünya yıldızını kim istemez ki.

“Bu tip transferler bazen tutuyor, bazen tutmuyor. O da elinden geleni yaptı, ancak bazı talihsiz sakatlıklar yaşadı.

“Şu anda esas olan şey; kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe’dir” dedi.

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