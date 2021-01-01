Fenerbahçe yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, antrenman öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda kalan bütün maçları kazanmaya odaklanacaklarını söyledi.

Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi takımla bir toplantı gerçekleştiren genç teknik adam kalan 10 haftada oynayacakları her karşılaşmayı kazanmayı hedefleyeceklerini söyledi.

Emre Belözoğlu ne söyledi?

Futbolda başarı ya da başarısızlığın tek bir kişiye mal edilmemesi gerektiğini belirten Belözoğlu, her iki iki durumu da sahiplenmeleri gerektiğini söyledi.

"Bugünden itibaren oynayacağımız 10 maçta alınabilecek bütün puanlara talibiz. Bunu başaracağımıza ve sonunun güzel olacağına yürekten inanıyorum.

Kadroda sahada birlikte oynadığım, kader birliği yaptığım arkadaşlarım var. Bu yarışı 30 hafta boyunca buraya kadar getirdik. Erol hoca ve ekibinin de ciddi bir katkısı var. Başarı ya da başarısızlık bir kişiye ya da sadece bir ekibe mal edilemez. Başarıyı da başarısızlığı da beraber sahipleneceğiz"

Belözoğlu'nun milli oyuncuların takıma dönmesinin ardından kadrosuyla daha uzun bir toplantı yaparak, aklındaki oyun sistemini ve rolleri futbolcularına aktarması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin kalan maçlardaki fikstürü

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Ligde bir maçı eksik Beşiktaş'ın beş puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, milli maç arasının ardından ilk maçını ligin son sırasında yer alan Denizlispor ile oynayacak. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından oynadığı ilk lig maçında da sahasında Denizlispor'u konuk etmiş ve bu karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.