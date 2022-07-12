Fenerbahçe yeni sezonda beş yıldızlı formayı giyebilir mi? Federasyonun yönetmeliğinde ne yazıyor?

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda 5 yıldızlı formayla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda 5 yıldızlı formayla sahalara çıkacağını açıklayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un açıklamalarını, TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarını ve talimatları GOAL Türkiye derledi.

Ali Koç ne demişti?

Geçtiğimiz sezondan bu yana gündemde olan 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması ve 5 yıldız tartışmasında Fenerbahçe yeni sezona 5 yıldızlı formalarla çıkacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuyla ilgili şunları söyledi:

"2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Formalar çoktan ısmarlandı. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden başlayacağız. Bir sezon 3 yıldızı çıkarttık size mesaj olsun diye ama anlayamıyorsunuz. Ve her adımda bu gerçeği artık resmen kullanacağız, duyuracağız.''

''Biz bunu Lefterlere, şampiyon yapan bütün sporculara borçluyuz. Onlar bize haklarını helal etmemiş olur sessiz kalırsak. Medeni şekilde her şeyi yaptık, tahammül ettik siz bir arpa boyu kadar çalışma yapmamışsınız, yazıklar olsun size."

TFF Başkanı Büyükekşi 5 yıldıza ilişkin ne dedi?

Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formalarla sahalara çıkacağını açıklamasının ardından Galatasaray ve Trabzonspor tepki göstermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

''Bu konu önceliğimiz değil. TFF olarak birçok konuda yenilikler yapıyoruz. Bu yeniliklerin de Süper Lig’in başlama tarihi olan 5 Ağustos’a yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz.''

''Türk futbolunun gelişimi adına radikal kararlar alıyoruz. Bizim amacımız Türk futbolunu hak ettiği yere getirebilmek. Eğer Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile sahaya çıkarsa, burada benim herhangi bir şahsi bir tavrım olamaz. TFF’nin talimat ve yönetmelikleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız.''

TFF talimatları ne diyor?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına göre her 5 şampiyonluk 1 yıldıza denk geliyor.

Talimatlara göre 1959 öncesi şampiyonluklar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi şekilde sayılmadığı müddetçe Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formayla sahaya çıkması mümkün görünmüyor.

TFF Disiplin Yönetmeliği 46. maddesi uyarınca TFF talimatlarına aykırı hareketler disiplin cezasını da beraberinde getiriyor.

Madde 46, Talimatlara Aykırı Hareket:

''(1) Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.

(2) TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılır.''

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