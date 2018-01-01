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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar ile görüşüyor

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AA
Ligin ikinci yarısı öncesi savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile görüşmek için izin aldı.

Fenerbahçe savunmasını Sadık Çiftpınar ile güçlendirmek istiyor.

Futbol Arena'nın haberine göre Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile resmi görüşmelere başladı.

Yeni Malatyaspor gözde stoperi için 1 milyon euro talep ederken, Fenerbahçe transferi takas yolu ile tamamlamayı hedefliyor.

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Diğer yandan sarı lacivertliler Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ve menajeri ile görüşmek için de izin aldı.

Galatasaray altyapısından yetişen Sadık Çiftpınar'ın adı son dönemde Beşiktaş ile de anılıyordu.

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