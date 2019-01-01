Fenerbahçe, Visca, İrfan Can ve Muriqi için çalışmalara başladı

Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Hürriyet'ten Fatih Saboviç'in haberine göre , Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi'nin yanı sıra 'den Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

>>Emre Belözoğlu ilk değil: Aynı takıma 3 kez giden futbolcular

İddialara göre sarı-lacivertli ekip, Muriqi için para artı oyuncu takası yolunu denerken İrfan Can transferinde sona yaklaştı. 38 maçta 14 gol ve 14 asistlik katkı sağlayan Visca ile 37 karşılaşmada 4 gol ve 5 asist üreten İrfan Can'ın da Başakşehir'den ayrılmayı ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

En son 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin, 5 yıllık aranın ardından yeni sezonda şampiyon bir kadro kurmak için ilk olarak iç pazarda arayışlarını sürdürdüğü ifade edildi. Bu bağlamda Ersun Yanal'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Vedat Muriqi için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Bu sezon 36 maçta 17 gol, 8 asist üreten Kosovalı futbolcuyla 'den 'un da ilgilendiği iddia edildi.