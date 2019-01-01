Fenerbahçe, Victor Moses'ın bonservisini alacak mı?
Goal’ün edindiği bilgiye göre Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuna sahip olmasına rağmen yüksek maliyeti nedeniyle Victor Moses’ın bonservisi alması oldukça düşük bir ihtimal.
Victor Moses, Chelsea’den yılda 4.5 milyon euro kazanıyordu. Fenerbahçe bu futboluyu kiralarken maliyet açıklaması yapmamıştı. Ancak Nijeryalı yıldızın Türkiye’ye gelirken ücretinde indirime gittiği düşünülmüyor.
Chelsea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Moses, sezon sonunda büyük ihtimalle kulübüne dönecek. Ancak futbolcunun Chelsea’de yeniden şans bulması da oldukça zor görünüyor.
Geçtiğimiz sezon 14 Süper Lig maçında 4 gol atan Moses, yeni sezona da golle başlamış ancak sakatlanmıştı.
2012 yazında Wigan’dan Chelsea’ye katılan Moses, Fenerbahçe’den önce üç ayrı takıma kiralık gönderilmişti.
Moses daha Liverpool, West Ham United ve Stoke City’de kiralık olarak forma giymişti.