Fenerbahçe, Victor Moses'ın bonservisini alacak mı?

Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Victor Moses’ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Goal’ün edindiği bilgiye göre 'nin satın alma opsiyonuna sahip olmasına rağmen yüksek maliyeti nedeniyle Victor Moses’ın bonservisi alması oldukça düşük bir ihtimal.

Victor Moses, ’den yılda 4.5 milyon euro kazanıyordu. Fenerbahçe bu futboluyu kiralarken maliyet açıklaması yapmamıştı. Ancak Nijeryalı yıldızın ’ye gelirken ücretinde indirime gittiği düşünülmüyor.

Chelsea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Moses, sezon sonunda büyük ihtimalle kulübüne dönecek. Ancak futbolcunun Chelsea’de yeniden şans bulması da oldukça zor görünüyor.

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Geçtiğimiz sezon 14 Süper Lig maçında 4 gol atan Moses, yeni sezona da golle başlamış ancak sakatlanmıştı.

2012 yazında Wigan’dan Chelsea’ye katılan Moses, Fenerbahçe’den önce üç ayrı takıma kiralık gönderilmişti.

Moses daha , ve Stoke City’de kiralık olarak forma giymişti.