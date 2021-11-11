Fenerbahçe Vedat Muriqi transferi için istekli

Süper Lig'deki ilk 11 takım arasında en az gol atan takım olan Fenerbahçe'de takviye çalışmaları başları erken başladı.

İtalyan basınına göre sarı-lacivertli takım Lazio'da sezon başından bu yana forma bulmakta bir hayli zorlanan giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi devre arasında kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı.

Vedat #Muriqi could leave #Lazio in January. #Fenerbahce have already shown interest for the return of the striker on loan. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 11, 2021

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe Kosovalı golcüye olan ilgisini şimdiden gösterdi.

3-5-2 oynayan Simone Inzaghi döneminde Lazio'ya transfer olan ancak Maurizio Sarri'nin 4-3-3'ünde Ciro Immobile'den formayı almakta zorlanan Muriqi bu sezon Serie A'da 124 dakika süre almıştı.

Muriqi dönmeye hazır

Lazio'daki ilk sezonu da oldukça kötü geççen ve 27 lig karşılaşmasında bir gol atan Muriqi, yüksek bonservis bedelinin de etkisiyle hem Lazio taraftarları tarafından hem de İtalyan basını tarafından sıklıkla eleştiriliyordu.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki oyuncuyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönmeye hazır olduğunu söylemişti.

Fenerbahçe'ye o dönemin teknik direktörü Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda 2019-2020 sezonu öncesinde transfer olan Muriqi sarı-lacivertli formayla çıktığı 32 lig karşılaşmasında 15 gol atarken, beş de asist yapmıştı.

Muriqi Fenerbahçe'de yaptığı bu çıkışın ardından 18 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.

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