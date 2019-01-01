Fenerbahçe, Vedat Muriqi için ne kadar ödedi? Hangi oyuncular Rizespor'a gönderilecek?
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Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor'a ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre, sarı lacivertli ekip Muriqi için Rizespor'a 3.5 milyon euro ödeyecek.
Hangi oyuncular Rize'ye gidecek?
Sarı lacivertliler bu anlaşma kapsamında Burak Albayrak, Tarık Çetin ve Mahsun Çapkan'ı bonservisiyle, Oğuz Kağan Güçtekin'i ise kiralık olarak Rizespor'a gönderecek.
2018-19 sezonunda Rizespor formasıyla 17 gol atan Muriqi, Fenerbahçe'yle dört yıllık sözleşme imzalamıştı.