Fenerbahçe, Vedat Muriqi için ne kadar bonservis bedeli ödeyecek? Hasan Kartal açıkladı...

Hasan Kartal, Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile yaptıkları anlaşmanın detaylarını açıkladı.

'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi için Karadeniz ekibiyle yaptığı anlaşma ve ödenecek bonservis bedeliyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, sarı-lacivertli ekiple 3.5 milyon euro bonservis bedeli birkaç futbolcu karşılığında anlaştıklarını açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Hasan Kartal, "Vedat Muriqi'i Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro civarında bir bedelle Fenerbahçe'ye verdik. Bunun yanında alacağımız futbolcular var. O konuda görüşmelerimiz sürüyor. Gelecek oyuncularla birlikte toplam 5 milyon euro'nun üzerinde bir değeri oldu diyebiliriz." dedi.

"İlla 'ı istiyorum havasında değildi"

Hasan Karta, Muriqi'nin transferdeki öncelikli tercihinin Galatasaray olduğuna yönelik iddialar hakkında ise şöyle konuştu: "Muriqi'nin Galatasaray'ı istemesi doğal, sonuçta Avrupa'da oynamak istiyordu. Olması gerekenin Fenerbahçe olduğunu, bizim Fenerbahçe'ye daha yakın olduğumuzu kendisine söyledim. Sıkıntı olmadı. Zaten illa Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi."