Bosnalı forvet için herhangi bir girişim olduğu yönündeki iddialar, Türk devi tarafından anında yalanlandı: "Bugün basında yer alan, kulübümüzün Stuttgart'ta oynayan Ermedin Demirovic ile ilgilendiğine dair haber tamamen asılsızdır" denildi cumartesi sabahı yapılan açıklamada. Kulübün, "söz konusu oyuncuya ilişkin herhangi bir transfer girişimi bulunmadığı" belirtildi.

VfB Teknik Direktörü Hoeneß de benzer ifadeler kullandı. "Yazılan bazı şeyler karşısında şaşırdım ve açıkçası öfkelendim" diyen 44 yaşındaki çalıştırıcı, Bild'e konuştu. "Hedefim her zaman VfB'de en iyi oyunculara sahip olmak ve Medo da bizim en iyi oyuncularımızdan biri."

Daha önce Sky, Fenerbahçe'nin Demirovic'i radarına aldığını bildirmişti. Habere göre Bosnalı Dünya Kupası oyuncusunun Stuttgart'taki geleceği şu anda belirsiz. VfB, 15 ila 20 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde prensipte satışa hazır olurdu. Yerine ise, Schwaben ekibinin küme düşen VfL Wolfsburg'dan kadrosuna katmak istediği Dzenan Pejcinovic hazır bekliyor.

Bu arada VfB ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Demirovic ise Sky'a göre şu anda bir transfer düşünmüyor. 28 yaşındaki oyuncu Stuttgart'ta kendisini çok iyi hissediyor, ayrıca sportif perspektif de temelde olumlu. Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus Turin ve Leeds United da sözde ilgilenen diğer iki önemli kulüp olarak gösterildi.

Fenerbahçe, Leao iddiaları hakkında da konuştu

Fenerbahçe ayrıca, Türk kulübünün Milan'dan Rafael Leao için girişimde bulunduğuna yönelik spekülasyonlar hakkında da açıklama yaptı. "Aynı şekilde, bonservis bedeli ve maaş dahil olmak üzere Rafael Leao için yaklaşık 100 milyon euroluk bir teklif sunduğumuz yönündeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Bu doğrultuda oyuncuya ya da kulübüne herhangi bir teklif yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

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Kısa süre önce Gazzetta dello Sport , İstanbul kulübünün Leao'ya dev bir teklif sunduğunu yazmıştı. Portekizli hücum oyuncusu, Milan ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen bu yaz ayrılmak istediğini mayıs ayı sonunda zaten açıklamıştı: "Milan'da tarih yazabildiğim için gururluyum ama kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum" ifadelerini Portekiz televizyon kanalı Sport TV'ye kullanmıştı.