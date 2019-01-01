Fenerbahçe ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren Murat Sağlam kimdir?

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Sabah saatlerinde Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen ancak Fenerbahçe'nin de devreye girdiği Murat Sağlam'ı tanıyalım.