Fenerbahçe ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren Murat Sağlam kimdir?
Trabzonspor ile prensipte anlaşan ve sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Wolfsburg'un 21 yaşındaki sağ beki Murat Sağlam, Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlayamadı.
Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre Türkiye Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen Sağlam için Fenerbahçe devreye girdi ve oyuncu, menajeri Muzzi Özcan ile birlikte İstanbul'un yolunu tuttu.
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Murat Sağlam kimdir?
10 Nisan 1998 yılında Almanya'nın Hameln şehrinde dünyaya gelen Murat Sağlam, 2015-2016 sezonunda Wolfsburg'un U19 takımında şans bulmaya başladı.
2017-2018 sezonunda Wolfsburg II takımıyla sahaya çıkmaya başlayan Sağlam, Türkiye'nin U19 ve U21 seviyesinde toplam 7 kez milli formayı giydi.
2015-2016 sezonunda 26 maçta 1 gol, 2016-2017 sezonunda 26 maçta 4 gol, 2017-2018 sezonunda 32 maçta 8 gol - 1 asist ve 2018-2019 sezonunda 30 maçta 6 gollük performans sergiledi.