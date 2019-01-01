Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de 13. hafta müsabakalarındaki disiplin ihlallerinden dolayı , , BtcTurk , Çaykur Rizespor, , Yukatel ve İttifak Holding 'un PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

TFF 1. Lig temsilcilerinden 'un kulüp başkanı Bayram Akgül ve 'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren disipline verildiği kaydedildi.

'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ekol Hastanesi Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Balıkesir temsilcisinin teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu ile antrenörü Recep Biler'in de farklı ihlallerden dolayı PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca Adanaspor ve kulüplerinin de disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.