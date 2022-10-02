Brezilyalı efsane için başkanından öğrendiği şeyleri uygulama zamanı...

Roberto Carlos, Manchester United orta saha oyuncusu Casemiro hakkında konuşmayı reddettikten sonra bazı konuşmalardan derin anlamlar çıkabileceğini ifade etti.

Ve bu tür konuşmalarda çok fazla derine inmemeyi, ona Florentino Perez'in öğrettiğini söyledi.

Bunun üzerine Fenerbahçe ve Real Madrid'in eski yıldız futbolcusu Carlos'a vatandaşı hakkında soru yöneltildi.

Brezilyalı efsane, bunun üzerine çok fazla yorum yapmaktan çekindi ve Florentino Perez'in "kaçış" tekniğini kullandığının altını çizdi.

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Ne söylendi?

Carlos, "Brezilya 2002: The Real Story" filminin galasında Casemiro hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Artık takımımda oynamayan oyuncular hakkında konuşmamayı seçiyorum, çünkü bunu Florentino Perez'den öğrendim" dedi.

"Kendisine yeni yolculuğunda bol şans diliyorum. Söyleyebileceklerim bu kadar."

Casemiro, Christian Eriksen'in formu ve son haftalarda Scott McTominay'ın gelişimi nedeniyle orta sahada henüz yerini sağlamlaştıramadı.

Ancak Ten Hag, Casemiro'nun deneyimini Premier Lig'de kullanıp onu kilit oyuncularından birisi yapmayı amaçlıyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu yaz 70 milyon Euro gibi yüksek bir bedelle Madrid'den ayrılıp Old Trafford'un yolunu tutarak futbol dünyasını hayrete düşürdü.

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Casemiro'nun Madrid karnesi

Casemiro, İspanya'nın başkentinde sansasyonel bir yedi yıl geçirdi ve beş Şampiyonlar Ligi, üç La Liga şampiyonluğu, bir Copa Del Ray ve üç Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

30 yaşındaki oyuncu, şaşırtıcı bir şekilde Erik ten Hag yönetiminde şu anda yeni bir yapılanma içerisinde olan United takımında oynamayı seçti.