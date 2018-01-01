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Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi

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AA
Türkiye Kupası 5. tur maçlarının ardından Fenerbahçe ve Ankaragücü, PFDK'ye sevkedildi.

Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları sona erdi ve son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'yü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında oynadıkları maçlardaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nün PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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