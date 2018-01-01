Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalan temsilcilerimizden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Yapılacak kura çekimlerinde seribaşı olamayan Fenerbahçe ile Galatasaray, 1. Torba'da yer alan seribaşı ekiplerle eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları 14 Şubat ve 21 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Muhtemel rakiplerden kalan ikisi, F ve A Gruplarında oynanacak maçların ardından belli olacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
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1. TORBA (SERİBAŞI)
|2. TORBA
|Arsenal
|Fenerbahçe
|Benfica
|Galatasaray
|Chelsea
|Club Brugge
|Dinamo Zagreb*
|Lazio
|Dinamo Kiev
|Sporting Lizbon
|Eintracht Frankfurt
|Shakhtar Donetsk
|Inter
|Viktoria Plzen
|Napoli
|BATE Borisov
|Salzburg
|Rennes
|Valencia
|Krasnodar
|Zenit
|Malmö
|Sevilla
|Rapid Wien
|Genk
|Zürih
|Villarreal
|Slavia Prag
|Bayer Leverkusen
|Celtic
|Real Betis
|Olympiakos