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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının sona ererken, temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalan temsilcilerimizden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Yapılacak kura çekimlerinde seribaşı olamayan Fenerbahçe ile Galatasaray, 1. Torba'da yer alan seribaşı ekiplerle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları 14 Şubat ve 21 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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Muhtemel rakiplerden kalan ikisi, F ve A Gruplarında oynanacak maçların ardından belli olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

1. TORBA (SERİBAŞI)

2. TORBA
Arsenal Fenerbahçe
Benfica Galatasaray
Chelsea Club Brugge
Dinamo Zagreb* Lazio
Dinamo Kiev Sporting Lizbon
Eintracht Frankfurt Shakhtar Donetsk
Inter Viktoria Plzen
Napoli BATE Borisov
Salzburg Rennes
Valencia Krasnodar
Zenit Malmö
Sevilla Rapid Wien
Genk Zürih
Villarreal Slavia Prag
Bayer Leverkusen Celtic
Real Betis Olympiakos
*Dinamo Zagreb, kurallar gereği aynı gruptan çıktığı için Fenerbahçe ile eşleşemiyor...

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