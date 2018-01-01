Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

00:50 14.12.2018

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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının sona ererken, temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.