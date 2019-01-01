Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Mario Balotelli, Marsilya'ya veda etti

Adı sıklıkla Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Mario Balotelli, sosyal medya hesabı üzerinden Olympique Marsilya'ya veda mesajı yayınladı.

2018 - 2019 sezonunun devre arasında Nice'den Olympique 'ya transfer olan İtalyan oyuncu Mario Balotelli, resmi Instagram hesabı üzerinden takımına veda etti.

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Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu, yayınladığı mesajda şunları söyledi:

"Hedeflerimizi başaramamış olsak da birlikte geçirdiğimiz harika 5 ay için herkese teşekkür ederim. Hocama, teknik ekibe, oyunculara, başkan ve yöneticilere, Marsilya ile çalışan herkese ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Umarım yakında tekrar görüşürüz. Gelecek yıllar için şans dilerim."

Marsilya formasıyla 15 maça çıkan Balotelli, 8 gollük katkı sağlamayı başardı. Kariyerine nerede devam edeceği henüz belirsiz olan yıldız futbolcunun ismi sık sık ve ile anılıyordu.