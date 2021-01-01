ÖZEL | Fenerbahçe ve Galatasararay'ın istediği Başakşehirli İrfan Can Kahveci beklemede

İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, oyuncunun transferindeki son durumu Goal Türkiye'ye değerlendirdi.

Türk futbolunda transfer gündeminin bir numaralı oyuncusu olan İrfan Can Kahveci'nin 2 Şubat'ta giyeceği forma büyük bir merakla beklenirken, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisi bir sır değil.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in takımında görmeyi arzulandığını ifade ettiği milli oyuncu için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da devreye girebileceklerini söylemişti. Dün oynanan Süper Kupa karşılaşmasının ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Galatasaray yönetimine taleplerini ileterek beklemeye geçtiklerini ifade ederken, Fenerbahçe ile de önümüzdeki günlerde masaya oturacaklarını söylemişti.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Başakşehir yönetimiyle bir araya gelerek, para + Deniz Türüç'ü teklifini iletmesi beklenirken, İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak oyuncunun transferine ilişkin son durumu Goal Türkiye'ye değerlendirdi.

İrfan Can'ın Başakşehirle olan kontratının devam ettiğinin altını çizen Altıparmak, "Şu ana dek hiçbir takımla doğrudan bir temas kurmadık. İrfan Başakşehir'in kontratlı oyuncusu ve onu kadroya dahil etmek isteyen takımların öncelikli olarak görüşmesi gereken taraf Başakşehir kulübü. Tekliflerin olduğunu biliyoruz ancak biz de bu aşamada beklemedeyiz. Başakşehir'in İrfan için vereceği karar doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.

İrfan'ın Başakşehir'de kalmak istemediği ve ya Galatasaray ya da Fenerbahçe'den birine kesinlikle transfer olacağı yönündeki iddialara da değinen ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Altıparmak, "İrfan'ın Başakşehir'de kalması da ihtimaller dahilinde. Biz şu anda sadece Başakşehir yönetiminin vereceği karara göre hareket edeceğiz. Aksi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta 29 maça 5 gol ve 4 asist sığdırarak büyük pay sahibi olan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekmişti. Leipzig maçında attığı üç golle hafızalara kazınan İrfan Can, A Milli Takımımızın Euro 2020 vizesi almasında da önemli rol oynamıştı.