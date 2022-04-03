Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ukrayna'ya yardım kapsamında Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı yapacak
Shakhtar Donetsk Futbol Direktörü, Dario Srna Ukrayna'ya yardım amacıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş ile hazırlık maçı oynayacaklarını açıkladı.
13 Nisan'da Beşiktaş ve 19 Nisan'da Fenerbahçe ile oynanacak maçlar için Dario Srna şunları söyledi:
"Avrupa'da dostluk maçları yapmak için UEFA'dan izin aldık. Buna dayanarak tüm futbolcularımız vizelerini aldılar.
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"3 gün içinde yola çıkarak İstanbul'a gideceğiz. Teknik heyetimiz de ekibe dahil olacak.
Ne yazık ki Brezilyalı futbolcularımız bizimle olmayacaklar. Çoğu gelmeyi reddediyor. Marlon ve Ismaely bizimle olabilir."
Srna, organizasyondan elde edilecek gelirin Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacağını açıkladı.
"Maçlardan elde edeceğimiz tüm parayı Ukraynalılara savaş mağduru çocuklara bağışlayacağız. Şu anda yapabileceğimiz en önemli şey bu.
"Kulüp Başkanı Rinat Akhmetov'un dediği gibi Ukrayna'nın yeniden inşası, iyileşmesi ve güçlü müreffeh ülke olabilmesi için tüm gücümüzü paramızı harcayacağız."
Öte yandan Ukrayna ekibi İstanbul'da temsilcilerimiz ile oynayacakları maçların ardından bir dizi Avrupa kulübü ile de maçlara çıkacak.
Bu kapsamda Shakhtar Donetsk; Sevilla, Hajduk Split, Lazio ve PSG ile hazırlık maçları oynayacak.