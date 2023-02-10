Türk asıllı oyuncu, ülkemizde meydana gelen büyük felaketler sonrasında destek sağlamak için inisiyatif aldı.

Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen ve şu anda Serie A ekiplerinden Udinese'de oynayan Tolgay Arslan, ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketlerine kayıtsız kalmadı.

Türk asıllı oyuncu, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen büyük deprem felaketleri sonrasında depremzedelere destek olmak için küresel bir organizasyonun parçası olacak.

Formasını giydiği Udinese, bu hafta sonu Serie A'da oynayacakları Sassuolo maçında oynayan futbolcuların formaları için bir yardım kampanyası düzenleyerek fon toplanmasına katkı verecek.

Bu müzayedenin planlanmasını sağlayan isim ise Türk asıllı Tolgay Arslan...

Udineseli futbolcunun düzenleyeceği müzayede, 12 Şubat 12:30'da (CET) başlayacak ve 18 Şubat 15:00'e kadar sürecek.

Messi de yardımlara dahil oldu

Cristiano Ronaldo'nun koleksiyondaki formasını açık artırma ile satışa çıkaran ve buradan gelen geliri depremzedelere bağışlayan Merih'e Lionel Messi'den de olumlu bir yanıt geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Merih, şunları söyledi:

"Sırada Lionel Messi var; Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz!

"Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap 'a bağışlanacaktır.

"Lionel Messi ile iletişime geçip durumu anlatan Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma'ya da çok teşekkürler."