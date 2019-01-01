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Fenerbahçe ve Başakşehir arasında Sllimani - Adebayor takası görüşüldü

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Goal
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ile Slimani ve Adebayor'un takasını görüştü.

Slimani - Adebayor takası gerçekleşecek mi?

Bip Spor'un haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ile takas ihtimali üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, performansından memnun olmadığı Islam Slimani'nin kiralık sözleşmesini feshetmeyi düşünürken, Başakşehir ise Emmanuel Adebayor'u elden çıkarabilir.

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Takası görüşen iki yönetici arasında anlaşma sağlanamadı.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe aradığı santrforu bulamazsa yeniden Başakşehir'in kapısını çalmayı planlıyor.

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