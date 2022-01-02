Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'nın Vedat Muriqi için transfer savaşı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da santrfor transferi için elindeki listeyi değerlendiriyor.

Sarı-lacivertlilerin golcü adaylarından başı çeken isim ise takımın eski golcüsü Vedat Muriqi.

Fenerbahçe'nin bu transferde tanıdık bir rakibi de var.

İddialar neler?

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Kosovalı golcüyü Kadıköy'e döndürme konusunda bir hayli istekli.

Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki rakibi ise, Acun Ilıcalı'nın takımı Championship ekibi Hull City.

İki takım da Muriqi'yi hedef olarak belirlerken, 27 yaşındaki golcünün Lazio'da mutsuz olması, transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Lazio'nun Vedat Muriqi için talebi ne?

Maurizio Sarri'nin yönettiği Lazio, Kosovalı golcüden beklediği verimi alamadı ve yeni transferlere bütçe açmak için Muriqi'yi göndermek istiyor.

Roma ekibi, tecrübeli santrfor için 15 milyon euro bonservis ücreti talep ediyor.

Daha önce çıkan haberlerde Lazio'nun, kiralama tekliflerine sıcak bakabileceği de yazılmıştı.

Vedat Muriqi'nin Lazio performansı

2020'nin eylül ayında Fenerbahçe'den, yaklaşık 18 milyon euro'ya Lazio'ya transfer olan Muriqi, mavi-beyazlı forma ile tüm turnuvalarda 48 maça çıktı.

Söz konusu 48 karşılaşmanın 12'sine ilk 11'de yer alan Kosovalı santrfor, iki gol atıp iki de asist yaparak beklentilerin uzağında kaldı.

Muriqi, Fenerbahçe'de ise 36 maçta 17 gol atmıştı.

Daha fazlası için:

Tuchel, Lukaku'yu kadro dışı bırakabilir

Haaland: "Gelecek sezon İspanya'da oynayacağım"

Cristiano Ronaldo: "Mutlu değilim"