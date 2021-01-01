Fenerbahçe Valentin Rosier'i transfer etmek için Sporting Lizbon ile görüştü

Sağ bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Fransız oyuncuyu kadroya katmak istiyor.

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek olan Fenerbahçe hem Avrupa'da iddialı olabilecek hem de ligde şampiyonluğa ulaşabilecek bir kadro kurmak için çalışmalara başlarken, transfer listesinin üst sıralarında tanıdık bir isim yer aldı. Sarı-lacivertli takım Valentin Rosier için temaslara başladı.

Fenerbahçe, Valentin Rosier’in bonservisi için Sporting Lizbon’la ilk teması kurdu. — Volkan Demir (@albandemir) May 19, 2021

Sabah gazetesinin Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'in aktardığı bilgiye göre bu sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta 37 maça çıkan Fransız sağ bek için bonservisini elinde bulunduran Sporting Lizbon ile masaya oturan Fenerbahçe, Portekiz ekibinin 5 milyon euro'luk bonservis talebi sonrasında şimdilik geri adım attı.

Gökhan Gönül bırakabilir

36 yaşındaki Gökhan Gönül ile henüz yeni sözleşme uzatmayan ve bu oyuncunun büyük olasılıkla futbolu bırakacak olmasından dolayı mevcut tabloda sadece Nazım Sangare'nin bulunduğu sağ bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde 5 milyon euro'yu indirmek için temaslarda bulunacak.

Bu sezon ligde şans bulduğu 33 maçta 1 gol ve 6 asistle oynayan 24 yaşındaki oyuncu, Sporting Lizbon'a 2019-2020 sezonu başında Fransız ekibi Dijon'dan 5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Beşiktaş'a 200 bin euro'luk kiralama bedeliyle kiralanan Rosier büyük bir olasılıkla sezonu Portekiz ekibiyle açacak.

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