Fenerbahçe, Ümit Özdağ'ın Gustavo paylaşımına yanıt verdi: "Geri adım atılmasını bekliyoruz"

Sarı-lacivertli ekip, Zafer Partisi Başkanının 'Luiz Gustavo' konusunda geri adım atmasını bekliyor.

Fenerbahçe, Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı anime videosu paylaşımına "siyasetin içine çekilmek istemediklerini" belirterek tepki gösterdi.

"Sığınmacıları Türkiye'den gönderme" vaadiyle tanınan siyasetçi Ümit Özdağ, kişisel hesabından Luiz Gustavo'nun hedef alındığı bir paylaşımla gündem oldu.

Gustavo'ya karşı ırkçı ifadelere yer verilen videoya tepki gösteren Fenerbahçe Kulübü, "Takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması kabul edilemez" dedi.

Fenerbahçe ne söyledi?

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım üzerine açıklamamızdır; Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir."

"Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır."

"Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ’dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz."

Ümit Özdağ nasıl bir video paylaştı?

Son dönemlerde takımdan ayrılacağı konuşulan Luiz Gustavo ile Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ'ın vaadi anime videosunun konusuydu.

Videoda Luiz Gustavo'yu takımdan göndermek isteyen Ali Koç, "sığınmacıları göndereceğim" diyen Ümit Özdağ'ın yardımını istiyor ve Zafer Partisi Başkanının yanıtı şu şekilde oluyor:

"Şu arkamda görmüş olduğunuz mancınık inşaatı tez zamanda bitecek. Biter bitmez gelin. Onu da içine koyar göndeririz ülkesine"

Ümit Özdağ paylaşımına şu notu düştü: "Günaydın Türkiye. Güveniniz için teşekkürler. Ve güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi."

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